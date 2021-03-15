Российский фильм «Дорогие товарищи» не вошел в число номинантов на «Оскар»
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не попал в число номинантов на кинопремию «Оскар» в категориях «Лучший иностранный художественный фильм», следует из трансляции на сайте награды. В этой категории номинантами на премию стали фильмы «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис).
В список номинантов также не вошел выдвинутый на премию в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.
В число номинантов на «Лучший фильм» вошли картины: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» «Минари», «Земля кочевников» и «Суд над чикагской семеркой». На номинацию «Лучший актер» претендуют Риз Ахмед («Звук металла»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») и Энтони Хопкинс («Отец»).
Ранее сообщалось, что фильм «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». В фильме рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.
В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.