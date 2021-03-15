В Норвегии один из медиков умер после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Норвегии один из госпитализированных после вакцинации препаратом AstraZeneca медиков умер, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», — цитирует ТАСС Мадсена.
Мадсен также рассказал о проводимых исследованиях о связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. По его словам, все трое медиков были здоровы, а сейчас ученые определят, были ли у них какие-то схожие черты. Мадсен отметил, что во всех трех случаях речь идет «о редкой картине болезни» — «очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний».
Вакцинация препаратом AstraZeneca недавно была приостановлена в Дании из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии и Исландии.
В то же время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca во время проходящего расследования, связанного с информацией о побочных эффектах у привившихся.