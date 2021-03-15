В Норвегии один из медиков умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Мадсен также рассказал о проводимых исследованиях о связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. По его словам, все трое медиков были здоровы, а сейчас ученые определят, были ли у них какие-то схожие черты. Мадсен отметил, что во всех трех случаях речь идет «о редкой картине болезни» — «очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний».