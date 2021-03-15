В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской Sinopharm
В Белоруссии началась вакцинация против COVID-19 препаратом китайской компанией Sinopharm, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. По его словам, препарат проходил лабораторный контроль около двух недель, в ходе чего белорусские эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности.
«Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника», — цитирует агентство министра. Он назвал это событие «историческим моментом», отметив, что первыми прививку поставят медики, педагоги и соцработники.
Кроме того, министр рассказал, что сейчас обсуждается вопрос локализации производства этой вакцины в Белоруссии, предположительно на базе Индустриального парка «Великий камень» под Минском.
Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась с 1 октября 2020 г. российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. А в феврале этого года в стране была произведена первая пария российской вакцины на площадке одной из крупнейших в республике государственных фармацевтических компаний «Белмедпрепараты».