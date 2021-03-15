В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской Sinopharm

Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась с 1 октября 2020 г. российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. А в феврале этого года в стране была произведена первая пария российской вакцины на площадке одной из крупнейших в республике государственных фармацевтических компаний «Белмедпрепараты».