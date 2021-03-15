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В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской Sinopharm

Ведомости

В Белоруссии началась вакцинация против COVID-19 препаратом китайской компанией Sinopharm, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. По его словам, препарат проходил лабораторный контроль около двух недель, в ходе чего белорусские эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности.

«Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника», — цитирует агентство министра. Он назвал это событие «историческим моментом», отметив, что первыми прививку поставят медики, педагоги и соцработники.

Кроме того, министр рассказал, что сейчас обсуждается вопрос локализации производства этой вакцины в Белоруссии, предположительно на базе Индустриального парка «Великий камень» под Минском.

Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась с 1 октября 2020 г. российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. А в феврале этого года в стране была произведена первая пария российской вакцины на площадке одной из крупнейших в республике государственных фармацевтических компаний «Белмедпрепараты».

Ранее по теме: В Белоруссии произвели первые партии российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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