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Названы номинанты на «Оскар» в 2021 году

Ведомости

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар» в 2021 г. На звание «Лучшего фильма года» претендуют комедийная драма «Отец», биографические драмы «Иуда и черный мессия» и «Манк», драма корейского производства «Минари», драмы «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды», музыкальная драма «Звук металла» и триллер «Суд над чикагской семеркой».

За звание «Лучшего режиссера» поборются пять человек: Томас Винтерберг, снявший комедию «Еще по одной», Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари»), Хлоя Чжао («Земля кочевников») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

На статус «Лучшего актера» в этом году номинированы Риз Ахмед, исполнивший главную роль в «Звуке металла», Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»).

«Лучшей актрисой» может стать Виола Дэвис за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») или Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Ранее стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», вошедший в шорт-лист «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм», не попал в финальный список номинантов. Вместо него на соискание награды выдвинули фильмы «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис).

Ранее по теме: Российский фильм «Дорогие товарищи» не вошел в число номинантов на «Оскар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных