Названы номинанты на «Оскар» в 2021 году
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар» в 2021 г. На звание «Лучшего фильма года» претендуют комедийная драма «Отец», биографические драмы «Иуда и черный мессия» и «Манк», драма корейского производства «Минари», драмы «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды», музыкальная драма «Звук металла» и триллер «Суд над чикагской семеркой».
За звание «Лучшего режиссера» поборются пять человек: Томас Винтерберг, снявший комедию «Еще по одной», Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари»), Хлоя Чжао («Земля кочевников») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).
На статус «Лучшего актера» в этом году номинированы Риз Ахмед, исполнивший главную роль в «Звуке металла», Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»).
«Лучшей актрисой» может стать Виола Дэвис за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») или Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
Ранее стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», вошедший в шорт-лист «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм», не попал в финальный список номинантов. Вместо него на соискание награды выдвинули фильмы «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис).