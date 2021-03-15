Названы номинанты на «Оскар» в 2021 году

Ранее стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», вошедший в шорт-лист «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм», не попал в финальный список номинантов. Вместо него на соискание награды выдвинули фильмы «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис).