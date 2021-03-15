Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о приостановке использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета в стране, сообщает ТАСС. Аналогичное решение приняло и Итальянское агентство по лекарствам.
«По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA (Европейское агентство лекарственных средств) опубликует заключение по данному препарату», — сказал Макарон на пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.
Минздрав Италии, в свою очередь, объяснил приостановку использования вакцины предосторожностью «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».
Ранее сегодня медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что один из госпитализированных после вакцинации препаратом AstraZeneca медиков умер от образования тромба. Сейчас норвежские эксперты проводят исследование о связи этой патологии и вакцинации препаратом компании, его применение в стране приостановлено.
До этого вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в Дании до 25 марта из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся, в частности, о смерти от образования тромба получившей вакцину женщины. Решение о дальнейшем применении вакцины будет принято властями страны не позднее 1 апреля. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов.
В Минздраве Германии заявили об аналогичных мерах: решение о приостановке использования препарата принято после получения новых сообщений о тромбозе вен головного мозга после вакцинации в Германии и Европе, подчеркнули в ведомстве.
Приостановили использование вакцины также и в Исландии, Ирландии, Болгарии и Нидерландах.