Германия приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca

До этого вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в Дании до 25 марта из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся, в частности, о смерти от образования тромба получившей вакцину женщины. Решение о дальнейшем применении вакцины будет принято властями страны не позднее 1 апреля. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии, Исландии, Ирландии, Болгарии и Нидерландах.