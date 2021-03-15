Германия приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca
В Германии приостанавливается вакцинация от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca из-за новых сообщений об опасных побочных эффектах, заявили в Минздраве ФРГ.
«Основываясь на текущей рекомендации Института Пола Эрлиха, федеральное правительство приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там пояснили, что решение было принято после получения новых сообщений о тромбозе вен головного мозга после вакцинации в Германии и Европе, в связи с чем «необходимы дальнейшие исследования» вакцины.
«Европейское агентство лекарственных средств (EMA) решит, повлияют ли новые результаты на одобрение вакцины», — заключили в немецком Минздраве.
Ранее сегодня медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что один из госпитализированных после вакцинации препаратом AstraZeneca медиков умер от образования тромба. Сейчас норвежские эксперты проводят исследование о связи этой патологии и вакцинации препаратом компании, его применение в стране приостановлено.
До этого вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в Дании до 25 марта из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся, в частности, о смерти от образования тромба получившей вакцину женщины. Решение о дальнейшем применении вакцины будет принято властями страны не позднее 1 апреля. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии, Исландии, Ирландии, Болгарии и Нидерландах.
В то же время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca во время проходящего расследования побочных эффектов.