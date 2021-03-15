Испания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Министр во время внеочередного заседания Межтерриториального совета Национальной системы здравоохранения сообщила, что решение принято по итогам совещания с экспертами «в качестве меры предосторожности». В то же время отмечается, что еще в пятницу 12 марта Испанское агентство по лекарственным средствам заявляло об отсутствии причин для приостановки использования препарата от AstraZeneca, так как «среди населения в целом больше случаев тромбов, чем среди вакцинированных».