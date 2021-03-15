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Испания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Ведомости

Испания стала четвертой за сутки европейской страной, приостановившей вакцинацию от коронавируса препаратом от британско-шведской AstraZeneca из-за сообщений об опасных побочных эффектах. Ограничение будет действовать не менее 15 дней, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на главу Минздрава страны Каролину Дариас.

Министр во время внеочередного заседания Межтерриториального совета Национальной системы здравоохранения сообщила, что решение принято по итогам совещания с экспертами «в качестве меры предосторожности». В то же время отмечается, что еще в пятницу 12 марта Испанское агентство по лекарственным средствам заявляло об отсутствии причин для приостановки использования препарата от AstraZeneca, так как «среди населения в целом больше случаев тромбов, чем среди вакцинированных».

Ранее сегодня о приостановке вакцинации препаратом британско-шведской компании заявили власти Германии, Франции и Италии. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах и Дании, в которой впервые сообщили о смерти вакцинировавшейся женщины от образования тромбов. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca до завершения расследования.

Ранее по теме: Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных