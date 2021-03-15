В Крыму построили два водовода для снабжения в засуху
В Севастополе в ближайшее время запустят водовод для стабильного обеспечения водой в засушливое время года, строительство еще одного водовода также закончено в Симферополе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире «Первого канала».
«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — цитирует «РИА Новости» Хуснуллина.
1 марта был запущен новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем.
Ранее около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивала Украина. Однако после присоединения полуострова к России она прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.