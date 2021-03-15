В Крыму построили два водовода для снабжения в засуху

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — цитирует «РИА Новости» Хуснуллина.