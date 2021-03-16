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В России появилась новая схема мошенничества с «бонусами» от государства

Ведомости

Мошенники начали рассылать смс-сообщения о поступлении «бонусов» от государства для кражи личных и банковских данных россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгению Лазареву. В сообщении говорится, что если получатель не перейдет по ссылке и не подтвердит «получение» бонусов, его якобы ждет разбирательство в суде.

В смс говорится, что на счет получателя сообщения поступили деньги – «бонусное зачисление по программе поддержки» от государства. Гражданин должен подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки» и перейти по ссылке на сайт, похожий на ресурсы официальных ведомств.

После перехода на сайт потенциальной жертве предлагают ввести личные данные и данные банковской карты. В противном случае получателя сообщения ждет «судебное разбирательство». Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка от государства происходит по запросу гражданина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных