В России появилась новая схема мошенничества с «бонусами» от государства

Мошенники начали рассылать смс-сообщения о поступлении «бонусов» от государства для кражи личных и банковских данных россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгению Лазареву. В сообщении говорится, что если получатель не перейдет по ссылке и не подтвердит «получение» бонусов, его якобы ждет разбирательство в суде.