В России появилась новая схема мошенничества с «бонусами» от государства
Мошенники начали рассылать смс-сообщения о поступлении «бонусов» от государства для кражи личных и банковских данных россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгению Лазареву. В сообщении говорится, что если получатель не перейдет по ссылке и не подтвердит «получение» бонусов, его якобы ждет разбирательство в суде.
В смс говорится, что на счет получателя сообщения поступили деньги – «бонусное зачисление по программе поддержки» от государства. Гражданин должен подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки» и перейти по ссылке на сайт, похожий на ресурсы официальных ведомств.
После перехода на сайт потенциальной жертве предлагают ввести личные данные и данные банковской карты. В противном случае получателя сообщения ждет «судебное разбирательство». Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка от государства происходит по запросу гражданина.