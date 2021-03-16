Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на видеоконференции
Глава Крыма Сергей Аксенов не будет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую, выругавшуюся матом во время правительственного онлайн-совещания, передает «РИА Новости».
«Нет, в этой связи (увольнять —прим. ред.) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов. По мнению главы Крыма, «конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова». «Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке, там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование из-за нецензурной реплики во время видеоселектора. В ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение микрофона Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи. Позже она извинилась за это.