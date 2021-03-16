Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на видеоконференции

«Нет, в этой связи (увольнять —прим. ред.) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов. По мнению главы Крыма, «конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова». «Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке, там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал Аксенов.