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Аксенов решил не увольнять министра культуры Крыма за мат на видеоконференции

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов не будет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую, выругавшуюся матом во время правительственного онлайн-совещания, передает «РИА Новости».

«Нет, в этой связи (увольнять —прим. ред.) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов. По мнению главы Крыма, «конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова». «Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке, там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование из-за нецензурной реплики во время видеоселектора. В ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение микрофона Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи. Позже она извинилась за это.

Ранее по теме: Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных