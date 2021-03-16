Рособрнадзор заявил о планах по введению бессрочной аккредитации вузов
Рособрнадзор совместно с рабочей группой согласовывает с правительством и администрацией президента возможность введения бессрочной аккредитации высших учебных заведений. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по образованию и науки руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, такое предложение рассматривается в рамках реформы отмены излишних законодательных требований — «регуляторной гильотины».
Аккредитация ВУЗов — это процедура признания качества деятельности образовательной организации или образовательной программы в соответствии с установленными стандартами. Согласно действующему законодательству, процедура аккредитации проходит раз в пять лет.