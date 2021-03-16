Рособрнадзор заявил о планах по введению бессрочной аккредитации вузов

«Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем», — сказал он (цитата по ТАСС).