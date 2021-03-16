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Рособрнадзор заявил о планах по введению бессрочной аккредитации вузов

Ведомости

Рособрнадзор совместно с рабочей группой согласовывает с правительством и администрацией президента возможность введения бессрочной аккредитации высших учебных заведений. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по образованию и науки руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 

«Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем», — сказал он (цитата по ТАСС). 

По его словам, такое предложение рассматривается в рамках реформы отмены излишних законодательных требований — «регуляторной гильотины». 

Аккредитация ВУЗов — это процедура признания качества деятельности образовательной организации или образовательной программы в соответствии с установленными стандартами. Согласно действующему законодательству, процедура аккредитации проходит раз в пять лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных