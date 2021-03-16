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В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

Ведомости

Российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса, в том числе южноафриканского, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Исследования такие в Российской Федерации уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов», — сказал Горелов, отметив, что изменения в геноме вируса составляют одну тысячную долю процента и не могут существенно влиять на эффективность вакцины.

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса характеризуются большим индексом распространения, но не утяжеляют течение заболевания. В России удалось не допустить их распространения. Есть также научная гипотеза, что южноафриканский штамм способен «ускользать» от ранее выработанных организмом антител и человек может заразиться повторно, рассказал он.

Ранее Роспотребнадзор объявил об обнаружении в России двух образцов южноафриканского штамма коронавируса B.1.351. По данным Всемирной организации здравоохранения, южноафриканский штамм выявлен в 58 странах мира, британский – в 111. Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. 

Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.

Ранее по теме: В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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