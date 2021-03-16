В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

«Исследования такие в Российской Федерации уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов», — сказал Горелов, отметив, что изменения в геноме вируса составляют одну тысячную долю процента и не могут существенно влиять на эффективность вакцины.