В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против нового штамма COVID-19
Российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса, в том числе южноафриканского, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Исследования такие в Российской Федерации уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов», — сказал Горелов, отметив, что изменения в геноме вируса составляют одну тысячную долю процента и не могут существенно влиять на эффективность вакцины.
Британский и южноафриканский штаммы коронавируса характеризуются большим индексом распространения, но не утяжеляют течение заболевания. В России удалось не допустить их распространения. Есть также научная гипотеза, что южноафриканский штамм способен «ускользать» от ранее выработанных организмом антител и человек может заразиться повторно, рассказал он.
Ранее Роспотребнадзор объявил об обнаружении в России двух образцов южноафриканского штамма коронавируса B.1.351. По данным Всемирной организации здравоохранения, южноафриканский штамм выявлен в 58 странах мира, британский – в 111. Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.