В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

В рамках мониторинга в последнее время сотрудники ведомства отобрали 8159 образцов клинического материала, в первую очередь, у приезжающих из-за границы, контактировавших с ними, у пациентов с подозрением на повторное заражение коронавирусом, больных с устойчивостью к лечению, детей младше пяти лет с тяжелыми формами коронавируса, пациентов с нетипичным течением болезни, из крупных очагов заболевания и т.д.