Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

Ведомости

Роспотребнадзор обнаружил в России два образца южноафриканского штамма коронавируса B.1.351, говорится на сайте ведомства.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — говорится в сообщении.

В рамках мониторинга в последнее время сотрудники ведомства отобрали 8159 образцов клинического материала, в первую очередь, у приезжающих из-за границы, контактировавших с ними, у пациентов с подозрением на повторное заражение коронавирусом, больных с устойчивостью к лечению, детей младше пяти лет с тяжелыми формами коронавируса, пациентов с нетипичным течением болезни, из крупных очагов заболевания и т.д.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах. Национальный институт инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге сообщал, что штамм B.1.351 примерно на 50% более заразнее других вариантов коронавируса. Он может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших COVID-19, писал Reuters.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни.

Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных