В России выявили южноафриканский штамм коронавируса
Роспотребнадзор обнаружил в России два образца южноафриканского штамма коронавируса B.1.351, говорится на сайте ведомства.
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — говорится в сообщении.
В рамках мониторинга в последнее время сотрудники ведомства отобрали 8159 образцов клинического материала, в первую очередь, у приезжающих из-за границы, контактировавших с ними, у пациентов с подозрением на повторное заражение коронавирусом, больных с устойчивостью к лечению, детей младше пяти лет с тяжелыми формами коронавируса, пациентов с нетипичным течением болезни, из крупных очагов заболевания и т.д.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах. Национальный институт инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге сообщал, что штамм B.1.351 примерно на 50% более заразнее других вариантов коронавируса. Он может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших COVID-19, писал Reuters.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.