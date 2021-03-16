Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», направленные в том числе на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отсутствие правового регулирования в данной сфере «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».
Принятый Госдумой закон вводит определение того, что такое просветительская деятельность. К ней относится распространение знаний вне образовательных программ. При этом использовать такую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.
Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство, а для ее проведения нужно получить специальную лицензию после правительственного заключения. Кроме того, теперь для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки. В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1 июня этого года.