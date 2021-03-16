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Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России

Ведомости

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», направленные в том числе на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отсутствие правового регулирования в данной сфере «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Принятый Госдумой закон вводит определение того, что такое просветительская деятельность. К ней относится распространение знаний вне образовательных программ. При этом использовать такую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.

Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство, а для ее проведения нужно получить специальную лицензию после правительственного заключения. Кроме того, теперь для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки. В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1 июня этого года.

Ранее по теме: В РАН призвали отозвать законопроект о контроле властей за просветительской деятельностью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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