Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России

Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство, а для ее проведения нужно получить специальную лицензию после правительственного заключения. Кроме того, теперь для подписания международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки. В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1 июня этого года.