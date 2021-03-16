Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Москалькова заявила об отсутствии необходимости в суде по правам человека в России

Ведомости

Для создания суда по правам человека в рамках национальной системы России нет оснований, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования такого суда по правам человека. Считаю, надо развивать имеющиеся институты», — сказала она на круглом столе на тему «Создание в России суда по правам человека» в Общественной палате РФ.

Для создания отдельного специализированного суда потребуется коренная перестройка судебной системы, подчеркнула Москалькова. «Чтобы образовать вышестоящий в правозащитном лифте орган, структуру, необходимо внести изменения в конституцию, пересмотреть всю судебную систему, ибо все, что решает Верховный суд, связано с правами человека», — отметила она.

По ее словам, наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ. «Такой блок предусмотрен уставными органами СНГ в виде комиссии по правам человека. Она не состоялась, но, я думаю, что здесь есть определенные резервы, чтобы повысить правозащитный лифт, но использовать еще такую интеграционную систему, как СНГ», — считает Москалькова.

В феврале президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос целесообразности создания российского суда по правам человека. Саму идею о создании такого суда глава государства назвал правильной и нуждающейся в проработке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных