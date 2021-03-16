Москалькова заявила об отсутствии необходимости в суде по правам человека в России

По ее словам, наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ. «Такой блок предусмотрен уставными органами СНГ в виде комиссии по правам человека. Она не состоялась, но, я думаю, что здесь есть определенные резервы, чтобы повысить правозащитный лифт, но использовать еще такую интеграционную систему, как СНГ», — считает Москалькова.