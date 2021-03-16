Москалькова заявила об отсутствии необходимости в суде по правам человека в России
Для создания суда по правам человека в рамках национальной системы России нет оснований, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
«Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования такого суда по правам человека. Считаю, надо развивать имеющиеся институты», — сказала она на круглом столе на тему «Создание в России суда по правам человека» в Общественной палате РФ.
Для создания отдельного специализированного суда потребуется коренная перестройка судебной системы, подчеркнула Москалькова. «Чтобы образовать вышестоящий в правозащитном лифте орган, структуру, необходимо внести изменения в конституцию, пересмотреть всю судебную систему, ибо все, что решает Верховный суд, связано с правами человека», — отметила она.
По ее словам, наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ. «Такой блок предусмотрен уставными органами СНГ в виде комиссии по правам человека. Она не состоялась, но, я думаю, что здесь есть определенные резервы, чтобы повысить правозащитный лифт, но использовать еще такую интеграционную систему, как СНГ», — считает Москалькова.
В феврале президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос целесообразности создания российского суда по правам человека. Саму идею о создании такого суда глава государства назвал правильной и нуждающейся в проработке.