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Путин поручил рассмотреть идею создания российского суда по правам человека

Ведомости

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос целесообразности создания российского суда по правам человека. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», — говорится в сообщении. Рекомендация дана по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 г. Срок ее выполнения — 1 июня 2021 г. 

Ранее Путин назвал правильной идею создать в стране суд по правам человека. Он отметил, что инициатива, которую озвучил член совета Евгений Мысловский, нуждается в проработке. По словам Мысловского, в обществе сложилось убеждение, что существующая в уголовно-судебном производстве система контроля не способна обеспечить надлежащий контроль за правосудием. По его мнению, для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека.

Ранее по теме: Путин оценил идею создания в России суда по правам человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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