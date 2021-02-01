Путин поручил рассмотреть идею создания российского суда по правам человека
Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос целесообразности создания российского суда по правам человека. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», — говорится в сообщении. Рекомендация дана по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 г. Срок ее выполнения — 1 июня 2021 г.
Ранее Путин назвал правильной идею создать в стране суд по правам человека. Он отметил, что инициатива, которую озвучил член совета Евгений Мысловский, нуждается в проработке. По словам Мысловского, в обществе сложилось убеждение, что существующая в уголовно-судебном производстве система контроля не способна обеспечить надлежащий контроль за правосудием. По его мнению, для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека.