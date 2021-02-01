Путин поручил рассмотреть идею создания российского суда по правам человека

Ранее Путин назвал правильной идею создать в стране суд по правам человека. Он отметил, что инициатива, которую озвучил член совета Евгений Мысловский, нуждается в проработке. По словам Мысловского, в обществе сложилось убеждение, что существующая в уголовно-судебном производстве система контроля не способна обеспечить надлежащий контроль за правосудием. По его мнению, для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека.