В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)», — отмечается в письме. По словам Петрова, эти люди могли бы иметь право на льготы наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы последствий на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).