В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников
В России может появиться еще одна категория получателей льгот — «ликвидаторы пандемии коронавируса». С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишут «РИА Новости».
«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)», — отмечается в письме. По словам Петрова, эти люди могли бы иметь право на льготы наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы последствий на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
В августе прошлого года правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.