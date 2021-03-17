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В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников

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В России может появиться еще одна категория получателей льгот — «ликвидаторы пандемии коронавируса». С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишут «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)», — отмечается в письме. По словам Петрова, эти люди могли бы иметь право на льготы наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы последствий на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В августе прошлого года правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.

Ранее по теме: Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных