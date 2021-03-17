В России выявили менее 9000 новых случаев коронавируса за сутки
В России впервые с 1 октября выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, следует из обновленной статистики оперштаба на 17 марта. COVID-19 подтвердился у 8998 человек. Общее число жителей страны с обнаруженной за время пандемии инфекцией достигло 4 418 436 человек.
Умерли за сутки 427 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суммарное число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 93 364 человек. В то же время за последние 24 часа вылечились от COVID-19 10 755 граждан. В настоящий момент в активной стадии болезни находятся 300 097 россиян.
Вчера коронавирус выявили у 9393 человек. Умерли 443 пациента с COVID-19.
Наибольшее число инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 1201. 53 пациента с COVID-19 скончались. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 004 481 человек.
Санкт-Петербург является вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19. Там вирус подтвердился у 927 граждан. Также в топ-5 по суточному приросту вошли Московская (+436), Нижегородская (+352) и Ростовская области (+241). По общему числу заболевших COVID-19 за все время пандемии, не считая Москву, среди всех регионов страны лидируют Санкт-Петербург (383 361), Подмосковье (224 096), Нижегородская (102 933) и Свердловская области (80 482).
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается четвертой среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. На данный момент ее опережают США, где COVID-19 был подтвержден уже более чем у 29,5 млн человек, Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,4 млн). В целом коронавирус был выявлен более чем у 120,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,6 млн человек скончались.