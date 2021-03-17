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В России выявили менее 9000 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

В России впервые с 1 октября выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, следует из обновленной статистики оперштаба на 17 марта. COVID-19 подтвердился у 8998 человек. Общее число жителей страны с обнаруженной за время пандемии инфекцией достигло 4 418 436 человек. 

Умерли за сутки 427 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суммарное число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 93 364 человек. В то же время за последние 24 часа вылечились от COVID-19 10 755 граждан. В настоящий момент в активной стадии болезни находятся 300 097 россиян.

Вчера коронавирус выявили у 9393 человек. Умерли 443 пациента с COVID-19. 

Наибольшее число инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 1201. 53 пациента с COVID-19 скончались. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 004 481 человек. 

Санкт-Петербург является вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19. Там вирус подтвердился у 927 граждан. Также в топ-5 по суточному приросту вошли Московская (+436), Нижегородская (+352) и Ростовская области (+241). По общему числу заболевших COVID-19 за все время пандемии, не считая Москву, среди всех регионов страны лидируют Санкт-Петербург (383 361), Подмосковье (224 096), Нижегородская (102 933) и Свердловская области (80 482).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается четвертой среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. На данный момент ее опережают США, где COVID-19 был подтвержден уже более чем у 29,5 млн человек, Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,4 млн). В целом коронавирус был выявлен более чем у 120,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,6 млн человек скончались.

Ранее по теме: Россияне назвали причины сделать прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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