Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на проявления национализма
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры заявил о необходимости оперативной реакции на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране. Кадры заседания показал телеканал «Россия 24».
«Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказал Путин.
По словам главы государства, прямой обязанностью сотрудников прокуратуры являются и обеспечение законности парламентских выборов, как на этапе их подготовки, так и проведения.
В феврале этого года российский лидер заявил о вреде «пещерного национализма»: представитель каждого этноса должен чувствовать Россию своей родиной, отметил он.