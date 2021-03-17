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Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на проявления национализма

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры заявил о необходимости оперативной реакции на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране. Кадры заседания показал телеканал «Россия 24».

«Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказал Путин.

По словам главы государства, прямой обязанностью сотрудников прокуратуры являются и обеспечение законности парламентских выборов, как на этапе их подготовки, так и проведения.

В феврале этого года российский лидер заявил о вреде «пещерного национализма»: представитель каждого этноса должен чувствовать Россию своей родиной, отметил он.

Ранее по теме: Путин рассказал о вреде лозунга «Россия только для русских»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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