Путин рассказал о вреде лозунга «Россия только для русских»
«Пещерный национализм» вредит России, представитель каждого этноса должен чувствовать ее своей родиной, заявил президент России Владимир Путин.
«Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет. Он здесь защищен, и он готов жизнь положить свою, чтобы защищать эту страну», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, русский народ является государствообразующим в России, основой всей многонациональной страны. Поэтому русский народ заинтересован в сохранении страны, в которой он является основной составляющей силой, подчеркнул президент.
«Если мы подумаем с этой точки зрения на эту проблему, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри», — добавил глава государства.
В существующих условиях в России необходимо обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа, его истории и истоков, в том числе и русского. Это, как считает российский лидер, и будет объединять страну. Осознания важности совместного проживания на единой территории в целом удается добиваться в каждом регионе, резюмировал он.