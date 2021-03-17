ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca

«В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сообщают о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование — это правильная практика. Это также показывает, что система наблюдения работает и что существуют эффективные меры контроля (над процессом вакцинации — прим.ред.)», — говорится в заявлении.