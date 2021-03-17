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ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить использование препарата компании AstraZeneca при вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении ВОЗ. По предварительной оценке организации, польза от AstraZeneca превышает риски ее использования. Эксперты организации пришли к выводу, что нет доказательств прямой связи побочных эффектов от применения вакцины, зафиксированных в ряде стран, с самой инъекцией.

«В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сообщают о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование — это правильная практика. Это также показывает, что система наблюдения работает и что существуют эффективные меры контроля (над процессом вакцинации — прим.ред.)», — говорится в заявлении.

На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран. 

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.

На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.

Ранее по теме: Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных