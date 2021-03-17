ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить использование препарата компании AstraZeneca при вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении ВОЗ. По предварительной оценке организации, польза от AstraZeneca превышает риски ее использования. Эксперты организации пришли к выводу, что нет доказательств прямой связи побочных эффектов от применения вакцины, зафиксированных в ряде стран, с самой инъекцией.
«В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сообщают о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование — это правильная практика. Это также показывает, что система наблюдения работает и что существуют эффективные меры контроля (над процессом вакцинации — прим.ред.)», — говорится в заявлении.
На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.
На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.