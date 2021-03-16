Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины от AstraZeneca
У пациентов, привившихся от коронавируса вакциной, разработанной компанией AstraZeneca, могли образоваться тромбы из-за неполноценной очистки препарата, заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел «Sputnik Казахстан», директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а, возможно, степень очистки его», — сказал эксперт.
Он пояснил, что очистка созданного препарата, которая проводится в процессе производства, бывает разной. Например, трехэтапной.
«Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном препарате, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение, а не заключение», — резюмировал Гинцбург.
Он отметил, что на данный момент связь между прививкой вакциной от AstraZeneca и образованием тромбов не доказана. Утверждать подобное смогут эксперты после проведения оценки подобных случаев.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.
На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.