Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины от AstraZeneca

На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.