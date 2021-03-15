ВОЗ обсудит ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта обсудят безопасность вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра», — цитирует «Интерфакс» гендиректора.
Он отметил, что с момента последней пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 12 марта, еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после появления данных о возникновении побочных эффектов у вакцинированных. По его словам, это решение страны приняли в качестве меры предосторожности.
Ранее сегодня о приостановке вакцинации препаратом британско-шведской компании заявили власти Германии, Франции, Италии и Испании. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах и Дании и ряде других стран. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии. До этого в Дании сообщили о смерти вакцинировавшейся женщины в результате образования тромбов, в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.