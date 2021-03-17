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Суд арестовал главу трех российских спортивных федераций по делу о мошенничестве

Ведомости

Руководитель Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло Алексей Власенко арестован до 16 мая по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба Басманного суда.  

«Ходатайство следователя удовлетворено. Власенко избрана стража до 16 мая 2021», — сказали в пресс-службе.

В отношении Власенко возбужденно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются.

Власенко также является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных