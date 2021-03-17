Суд арестовал главу трех российских спортивных федераций по делу о мошенничестве
Руководитель Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло Алексей Власенко арестован до 16 мая по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба Басманного суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Власенко избрана стража до 16 мая 2021», — сказали в пресс-службе.
В отношении Власенко возбужденно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются.
Власенко также является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA).