Федерация Боснии и Герцеговины закупит 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ, боснийский энтитет) закупит 500 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», решение было принято на экстренном заседании правительства энтитета, сообщает ТАСС.
«Правительство обязало Организацию общественного здоровья ФБиГ без промедления заключить договор о закупке вакцин "Спутник V" с компанией Medimex Saraevo ("Медимекс Сараево")», — приводит агентство выдержку из заявления правительства.
12 февраля Сербский энтитет Боснии и Герцеговины начал массовую вакцинацию препаратом «Спутник V». 1 февраля в Сараево поступила первая партия вакцины. Власти планируют вакцинировать около 200 тыс. человек при населении в 1,5 млн.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована более в 50 странах мира. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.