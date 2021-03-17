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Федерация Боснии и Герцеговины закупит 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

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Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ, боснийский энтитет) закупит 500 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», решение было принято на экстренном заседании правительства энтитета, сообщает ТАСС.

«Правительство обязало Организацию общественного здоровья ФБиГ без промедления заключить договор о закупке вакцин "Спутник V" с компанией Medimex Saraevo ("Медимекс Сараево")», — приводит агентство выдержку из заявления правительства.

12 февраля Сербский энтитет Боснии и Герцеговины начал массовую вакцинацию препаратом «Спутник V». 1 февраля в Сараево поступила первая партия вакцины. Власти планируют вакцинировать около 200 тыс. человек при населении в 1,5 млн.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована более в 50 странах мира. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.

Ранее по теме: Путин обсудил с Вучичем поставки вакцины «Спутник V» в Сербию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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