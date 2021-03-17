Федерация Боснии и Герцеговины закупит 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована более в 50 странах мира. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.