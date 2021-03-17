Депутата Мосгордумы Митрохина задержали возле Совфеда
Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин задержан возле Совета Федерации в Москве, сообщают «РИА Новости».
«Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий», – сказал Митрохин, отметив, что не участвовал в пикете. Депутат подозревается в организации массового мероприятия.
Агентство напомнило, что ранее Митрохина задержали 12 марта. Его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. В отношении депутата был составлен административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Ранее председатель «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Анастасия Буракова сообщила, что 13 марта правоохранители задержали 193 гостей форума «Муниципальная Россия». Постановления о возбуждении дел об административных правонарушения коснулись примерно 140 человек, они составлены по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации).