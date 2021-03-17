Депутата Мосгордумы Митрохина задержали возле Совфеда

«Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий», – сказал Митрохин, отметив, что не участвовал в пикете. Депутат подозревается в организации массового мероприятия.