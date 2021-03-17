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Депутата Мосгордумы Митрохина задержали возле Совфеда

Ведомости

Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин задержан возле Совета Федерации в Москве, сообщают «РИА Новости».

«Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий», – сказал Митрохин, отметив, что не участвовал в пикете. Депутат подозревается в организации массового мероприятия.

Агентство напомнило, что ранее Митрохина задержали 12 марта. Его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. В отношении депутата был составлен административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 

Ранее председатель «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Анастасия Буракова сообщила, что 13 марта правоохранители задержали 193 гостей форума «Муниципальная Россия». Постановления о возбуждении дел об административных правонарушения коснулись примерно 140 человек, они составлены по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации).

Ранее по теме: Силовики задержали всех участников форума «Муниципальная Россия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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