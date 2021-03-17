Лавров обсудил с послом Венгрии поставки вакцины «Спутник V»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Венгрии в Москве Норберт Конкой во время встречи обсудили поставки российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте МИД РФ.
«Особое внимание уделено взаимодействию в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в т.ч. применительно к поставкам в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V»», — говорится в сообщении. Во время встречи стороны также выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире.
Ранее поставки российской вакцины Лавров обсудил по телефону с венгерским коллегой Петером Сиярто.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в более 50 странах мира.