Лавров обсудил с послом Венгрии поставки вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в более 50 странах мира.