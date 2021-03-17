Мишустин назначил Вольвача заместителем министра экономического развития
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Вольвача на должность замминистра экономического развития России, следует из распоряжения правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении. Другим документом Мишустин освободил от этой должности Петра Засельского.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, Вольвач в Минэкономразвития будет координировать вопросы государственной политики России в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях со странами-участниками СНГ и развития интеграции с государствами-членами ЕАЭС.
Засельский был назначен на должность замминистра экономического развития в декабре 2018 г. Ранее он был заместителем председателя Совкомбанка и управляющим филиалом в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве в 1998 г. В Совкомбанк пришел в 2004 г.
Вольвач занимал руководящие должности в региональных управлениях ФНС с 2005 г. С 2019 по 2021 гг. был заместителем руководителя ФНС. Имеет три высших образования.