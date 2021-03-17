Мишустин назначил Вольвача заместителем министра экономического развития

Засельский был назначен на должность замминистра экономического развития в декабре 2018 г. Ранее он был заместителем председателя Совкомбанка и управляющим филиалом в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве в 1998 г. В Совкомбанк пришел в 2004 г.