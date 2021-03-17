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Мишустин назначил Вольвача заместителем министра экономического развития

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Вольвача на должность замминистра экономического развития России, следует из распоряжения правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении. Другим документом Мишустин освободил от этой должности Петра Засельского.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, Вольвач в Минэкономразвития будет координировать вопросы государственной политики России в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях со странами-участниками СНГ и развития интеграции с государствами-членами ЕАЭС.

Засельский был назначен на должность замминистра экономического развития в декабре 2018 г. Ранее он был заместителем председателя Совкомбанка и управляющим филиалом в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве в 1998 г. В Совкомбанк пришел в 2004 г.

Вольвач занимал руководящие должности в региональных управлениях ФНС с 2005 г. С 2019 по 2021 гг. был заместителем руководителя ФНС. Имеет три высших образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных