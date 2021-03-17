В России разрабатывают международный сертификат вакцинации от коронавируса

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что введение «ковид-паспортов» для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.