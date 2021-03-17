В России разрабатывают международный сертификат вакцинации от коронавируса
В России разрабатывают проект сертификата вакцинации от коронавируса для привитых российскими препаратами. Сертификат будет использоваться для поездок за границу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) России. Планируется, что сертификат будет на русском и английском языках.
«МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов», — сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что главным ведомством по разработке международных сертификатов является Минздрав. После разработки проекта сертификата последуют переговоры о свободном пересечении границ, отметили в министерстве.
«Одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В ней участвуют российские эксперты. МИД России в свою очередь оказывает поддержку этой работе ", — добавили в министерстве.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества.
При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что введение «ковид-паспортов» для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
11 марта в Испании анонсировали введение системы цифровых сертификатов о вакцинации, которые позволят иностранным туристам въезжать в страну. Введение ковид-паспортов в стране запланировано на май текущего года.