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В России разрабатывают международный сертификат вакцинации от коронавируса

Ведомости

В России разрабатывают проект сертификата вакцинации от коронавируса для привитых российскими препаратами. Сертификат будет использоваться для поездок за границу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) России. Планируется, что сертификат будет на русском и английском языках. 

«МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов», — сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что главным ведомством по разработке международных сертификатов является Минздрав. После разработки проекта сертификата последуют переговоры о свободном пересечении границ, отметили в министерстве. 

«Одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В ней участвуют российские эксперты. МИД России в свою очередь оказывает поддержку этой работе ", — добавили в министерстве.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества. 

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что введение «ковид-паспортов» для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. 

11 марта в Испании анонсировали введение системы цифровых сертификатов о вакцинации, которые позволят иностранным туристам въезжать в страну. Введение ковид-паспортов в стране запланировано на май текущего года. 

Ранее по теме: Песков заявил о «весьма скептическом» отношении к введению «ковид-паспортов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных