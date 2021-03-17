Попова рекомендовала не выезжать за границу на майские праздники
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала жителям России не выезжать за границу на период майских праздников. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны», — сказала Попова.
По ее словам, шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут поехать в настоящее время, не сокращаются.
«Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», — пояснила руководитель ведомства.
На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Две недели подряд жители страны будут отдыхать по три дня и работать по четыре дня.