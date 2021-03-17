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Попова рекомендовала не выезжать за границу на майские праздники

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала жителям России не выезжать за границу на период майских праздников. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны», — сказала Попова.

По ее словам, шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут поехать в настоящее время, не сокращаются.

«Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», — пояснила руководитель ведомства.

На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Две недели подряд жители страны будут отдыхать по три дня и работать по четыре дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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