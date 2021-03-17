Иран назвал причину крушения украинского Boeing под Тегераном

«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа. Из него также следует, причиной ошибки сил иранских ПВО не могли стать техническое состояние самолета или его траектория и высота полета.