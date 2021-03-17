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Иран назвал причину крушения украинского Boeing под Тегераном

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Причиной крушения  украинского Boeing, выполнявшего рейс Тегеран-Киев и сбитого в январе прошлого года, было то, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли самолет за вражескую цель, следует из отчета Организации гражданской авиации Ирана, который опубликовало агентство Tasnim.

«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа. Из него также следует, причиной ошибки сил иранских ПВО не могли стать техническое состояние самолета или его траектория и высота полета.

Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 г. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух». Сообщалось, что Иран выплатит по $150 000 семьям жертв катастрофы.

Ранее по теме: Иран согласился выплатить Украине компенсации за сбитый пассажирский Boeing

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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