Иран назвал причину крушения украинского Boeing под Тегераном
Причиной крушения украинского Boeing, выполнявшего рейс Тегеран-Киев и сбитого в январе прошлого года, было то, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли самолет за вражескую цель, следует из отчета Организации гражданской авиации Ирана, который опубликовало агентство Tasnim.
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа. Из него также следует, причиной ошибки сил иранских ПВО не могли стать техническое состояние самолета или его траектория и высота полета.
Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 г. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух». Сообщалось, что Иран выплатит по $150 000 семьям жертв катастрофы.