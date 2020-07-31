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Иран согласился выплатить Украине компенсации за сбитый пассажирский Boeing

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Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый в январе 2020 г. украинский пассажирский Boeing, но этой займет много времени. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает агентство IRNA.

Мусави отметил, что Иран несет ответственность за случившееся. По его словам, переговоры о выплатах компенсаций родственникам пассажиров из Украины ведутся, а процесс выплат требует решения многих юридических и технических сложностей. Представитель иранского МИД добавил, что многие пассажиры сбитого самолета были гражданами Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы заявлял, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана в случае невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств.

Среди обещаний Тегерана — передача черных ящиков, выплата компенсаций и официальные извинения за случившееся 8 января. В середине июля черные ящики сбитого Boeing иранские власти передали для расшифровки во Францию. В июле Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения самолета. Среди прочего, в нем говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка, а также отсутствие связи между зенитным комплексом «Тор-М1» и командным пунктом средств ПВО.

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Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана, погибли все находившиеся на борту 176 человек. Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. На следующий день вечером премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших. В числе жертв крушения были граждане Канады, Швеции, Афганистана, Украины и Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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