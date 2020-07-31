Иран согласился выплатить Украине компенсации за сбитый пассажирский Boeing

Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана, погибли все находившиеся на борту 176 человек. Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. На следующий день вечером премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших. В числе жертв крушения были граждане Канады, Швеции, Афганистана, Украины и Великобритании.