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Ученые выявили повышенный риск повторного заражения коронавирусом у пожилых

Ведомости

Риск заразиться коронавирусом повторно у людей 65 лет и старше почти вдвое выше, чем у более молодых, выяснила группа ученых из Датского государственного института сывороток. Их исследование опубликовано в международном медицинском журнале The Lancet.

По данным исследователей, защита от повторного заражения у пациентов моложе 65 лет составила 80-83%. Однако для людей 65 лет и старше показатель составил в среднем 47%.

По мнению ученых, повышенный риск снова заболеть коронавирусом у людей старше 65 лет связан с естественным иммунным старением. «Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему, а также на координацию иммунных реакций и, следовательно, приводят к тому, что пожилые люди становятся более восприимчивыми к возникающим инфекционным заболеваниям», — отмечается в исследовании. По данным ученых, наблюдаемый низкий естественный иммунитет у людей в возрасте 65 лет и старше подчеркивает необходимость вакцинации ранее инфицированных лиц, особенно в этой возрастной группе.

Ранее по теме: Пожилые люди получат приоритет при профилактической вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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