Ученые выявили повышенный риск повторного заражения коронавирусом у пожилых

По мнению ученых, повышенный риск снова заболеть коронавирусом у людей старше 65 лет связан с естественным иммунным старением. «Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему, а также на координацию иммунных реакций и, следовательно, приводят к тому, что пожилые люди становятся более восприимчивыми к возникающим инфекционным заболеваниям», — отмечается в исследовании. По данным ученых, наблюдаемый низкий естественный иммунитет у людей в возрасте 65 лет и старше подчеркивает необходимость вакцинации ранее инфицированных лиц, особенно в этой возрастной группе.