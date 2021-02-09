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Пожилые граждане получат приоритет при профилактической вакцинации от COVID-19

Ведомости

Граждане России старше 60 лет попали в приоритетную группу при вакцинации от коронавируса по календарю профилактических прививок. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, такие граждане отнесены к приоритету первого уровня при профилактической вакцинации от коронавируса. Помимо них в эту же группу вошли работники медицинских и образовательных организаций, лица с хроническими заболеваниями и граждане, проживающие в городах с численностью населения от 1 млн.

К приоритету второго уровня Минздрав отнес работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров, сотрудников на пунктах пропуска через госграницу и работников сферы услуг.

Вакцинацию против коронавируса Минздрав внес в календарь профилактических прививок в декабре прошлого года.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Ранее по теме: Исследования вакцины от коронавируса в виде капель начнутся в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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