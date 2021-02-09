Пожилые граждане получат приоритет при профилактической вакцинации от COVID-19
Граждане России старше 60 лет попали в приоритетную группу при вакцинации от коронавируса по календарю профилактических прививок. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, такие граждане отнесены к приоритету первого уровня при профилактической вакцинации от коронавируса. Помимо них в эту же группу вошли работники медицинских и образовательных организаций, лица с хроническими заболеваниями и граждане, проживающие в городах с численностью населения от 1 млн.
К приоритету второго уровня Минздрав отнес работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров, сотрудников на пунктах пропуска через госграницу и работников сферы услуг.
Вакцинацию против коронавируса Минздрав внес в календарь профилактических прививок в декабре прошлого года.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.