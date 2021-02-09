Пожилые граждане получат приоритет при профилактической вакцинации от COVID-19

Согласно документу, такие граждане отнесены к приоритету первого уровня при профилактической вакцинации от коронавируса. Помимо них в эту же группу вошли работники медицинских и образовательных организаций, лица с хроническими заболеваниями и граждане, проживающие в городах с численностью населения от 1 млн.