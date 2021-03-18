Суд оставил Ивана Сафронова под стражей до 7 мая
Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского районного суда о продлении ареста бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова на срок до 7 мая, сообщили в пресс-службе суда.
«Московским городским судом оставлено без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова И.И.», — говорится в сообщении. На заседании присутствовали только близкие родственники.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил еще на два месяца, до 7 мая, арест Сафронова. 7 июля исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.