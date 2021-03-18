В Киеве вводят жесткий карантин
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал 20 марта введение новых карантинных мер в городе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Униан».
«С 00:00 20 марта – то есть в ночь с пятницы на субботу – Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей», — сказал Кличко на пресс-конференции.
По словам киевского мэра, локдаун в городе вводится на три недели — до 9 апреля. В Киеве будут запрещены работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров, проведение богослужений в случае, если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на одного человека, а также проведение массовых мероприятий и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Школы, равно как и организации бюджетной сферы, продолжат работу в дистанционном формате, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, а для посещения парикмахерских, салонов красоты и спортивных залов будет необходима предварительная запись.
В Киеве 17 марта выявили более 1 тысячи новых больных коронавирусом, 30 человек умерли.