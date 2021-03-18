В Киеве вводят жесткий карантин

По словам киевского мэра, локдаун в городе вводится на три недели — до 9 апреля. В Киеве будут запрещены работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров, проведение богослужений в случае, если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на одного человека, а также проведение массовых мероприятий и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.