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В Киеве вводят жесткий карантин

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Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал 20 марта введение новых карантинных мер в городе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Униан».

«С 00:00 20 марта – то есть в ночь с пятницы на субботу – Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей», — сказал Кличко на пресс-конференции.

По словам киевского мэра, локдаун в городе вводится на три недели — до 9 апреля. В Киеве будут запрещены работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров, проведение богослужений в случае, если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на одного человека, а также проведение массовых мероприятий и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Школы, равно как и организации бюджетной сферы, продолжат работу в дистанционном формате, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, а для посещения парикмахерских, салонов красоты и спортивных залов будет необходима предварительная запись.

В Киеве 17 марта выявили более 1 тысячи новых больных коронавирусом, 30 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных