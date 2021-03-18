Суд отменил штраф глухонемому за участие в митинге
Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Красносельского районного суда Санкт-Петербурга о штрафе в 5 тыс. руб. в отношении инвалида по слуху Евгения Агафонова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. В протоколе задержания полицейские написали, что Агафонов «скандировал лозунги», несмотря на то, что он не может говорить.
В пресс-службе пояснили, что районный суд установил, что Агафонов 31 января добровольно участвовал в акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Агафонов не признал вину. Он пояснил, что является инвалидом по слуху и не мог слышать требований сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что суд признал Агафонова виновным по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, которое привело к созданию помех функционированию транспортной сети, движению пешеходов и транспортных средств и т.д.) и оштрафовал на 5 тыс. руб.
Комментируя это дело, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Агафонову следует обжаловать решение о штрафе в суде.