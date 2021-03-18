Суд отменил штраф глухонемому за участие в митинге

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Красносельского районного суда Санкт-Петербурга о штрафе в 5 тыс. руб. в отношении инвалида по слуху Евгения Агафонова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. В протоколе задержания полицейские написали, что Агафонов «скандировал лозунги», несмотря на то, что он не может говорить.