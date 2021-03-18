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Роспотребнадзор назвал особенность проверки иммунитета после «ЭпиВакКороны»

Ведомости

Не все тесты на иммунитет к коронавирусу могут показать положительный результат после вакцинации «ЭпиВакКороной» из-за особенности иммунного ответа на препарат, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Instagram.

«При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты могут показать положительный результат», – говорится в сообщении.

В случае проверки клеточного иммунитета, полученного в результате инфицирования COVID-19 или вакцинации живой векторной вакциной, маркером активации Т-лимфоцитов является, прежде всего, продукция гамма-интерферона. При этом маркером активации Т-лимфоцитов после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет не гамма-интерферон, а интерлейкин-4, объяснили в ведомстве.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом она отметила, что привившийся или переболевший коронавирусом человек может заражать других людей, поэтому ему необходимо продолжать соблюдать меры профилактики.  

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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