Роспотребнадзор назвал особенность проверки иммунитета после «ЭпиВакКороны»
Не все тесты на иммунитет к коронавирусу могут показать положительный результат после вакцинации «ЭпиВакКороной» из-за особенности иммунного ответа на препарат, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Instagram.
«При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты могут показать положительный результат», – говорится в сообщении.
В случае проверки клеточного иммунитета, полученного в результате инфицирования COVID-19 или вакцинации живой векторной вакциной, маркером активации Т-лимфоцитов является, прежде всего, продукция гамма-интерферона. При этом маркером активации Т-лимфоцитов после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет не гамма-интерферон, а интерлейкин-4, объяснили в ведомстве.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом она отметила, что привившийся или переболевший коронавирусом человек может заражать других людей, поэтому ему необходимо продолжать соблюдать меры профилактики.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.