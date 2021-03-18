Жители России за полдня потратили более 100 млн рублей на туры с кешбэком
Жители России потратили более 100 млн руб. на туры по стране с кешбэком за полдня действия третьего этапа программы, сообщила пресс-служба Ростуризма.
«По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 млн руб., а число бронирований – около 4 тыс.», – говорится в сообщении.
Продажи путевок по России с кешбэком стартовали в ночь с 17 на 18 марта. Первое бронирование произошло на второй минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стали: Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области, рассказали в ведомстве.
Туры по России с кешбэком можно будет приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Приобрести туристические услуги можно на сайте мирпутешествий.рф и на сайтах партнеров программы.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря. На новый, третий, этап туристического кешбэка правительство России выделило 2 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее.