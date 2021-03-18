Жители России за полдня потратили более 100 млн рублей на туры с кешбэком

Туры по России с кешбэком можно будет приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Приобрести туристические услуги можно на сайте мирпутешествий.рф и на сайтах партнеров программы.