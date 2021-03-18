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Жители России за полдня потратили более 100 млн рублей на туры с кешбэком

Ведомости

Жители России потратили более 100 млн руб. на туры по стране с кешбэком за полдня действия третьего этапа программы, сообщила пресс-служба Ростуризма.

«По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 млн руб., а число бронирований – около 4 тыс.», – говорится в сообщении.

Продажи путевок по России с кешбэком стартовали в ночь с 17 на 18 марта. Первое бронирование произошло на второй минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стали: Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области, рассказали в ведомстве.

Туры по России с кешбэком можно будет приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Приобрести туристические услуги можно на сайте мирпутешествий.рф и на сайтах партнеров программы.

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря. На новый, третий, этап туристического кешбэка правительство России выделило 2 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее по теме: Третий этап программы туристического кешбэка начнется 18 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных