Третий этап программы туристического кешбэка начнется 18 марта
Продажа туров по России в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка начнется в ночь с 17 на 18 марта. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщил ТАСС.
«Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», — рассказала глава ведомства.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.
Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб. По данным Догузовой, туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.