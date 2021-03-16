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Третий этап программы туристического кешбэка начнется 18 марта

Ведомости

Продажа туров по России в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка начнется в ночь с 17 на 18 марта. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщил ТАСС.

«Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», — рассказала глава ведомства.

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.

Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб. По данным Догузовой, туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.

Ранее по теме: Правительство возобновило программу туристического кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных