Третий этап программы туристического кешбэка начнется 18 марта

Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб. По данным Догузовой, туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.