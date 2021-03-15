Правительство возобновило программу туристического кешбэка

В пресс-службе правительства пояснили, что сроки начала и окончания продажи туров с кешбэком позже объявит Ростуризм. Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб.