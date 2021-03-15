Правительство возобновило программу туристического кешбэка
Правительство возобновило программу частичного возврата денег за покупку туров по России. Новый этап программы начнется в марте, говорится на сайте правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на программу 2 млрд руб.
В пресс-службе правительства пояснили, что сроки начала и окончания продажи туров с кешбэком позже объявит Ростуризм. Получить выплату смогут россияне, которые купили тур по России длиной не менее двух ночей и оплатили его картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты тура на карту автоматически вернутся 20% его стоимости, но не более 20 тыс. руб.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.
По данным руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.