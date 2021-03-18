Украина потребовала возобновить расследование крушения самолета в Иране
Украина попросила Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотреть отчет Ирана о причинах крушения украинского самолета под Тегераном и возобновить техническое расследование, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин агентству «Укринформ».
«Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Во-вторых, мы, безусловно, будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции (расследование авиационных происшествий)», — цитирует ТАСС замминистра.
По его словам, Украина не удовлетворена отчетом Ирана, осталось очень много вопросов, поэтому украинская сторона намерена координировать усилия с международными партнерами, чтобы добиться справедливости.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет Организации гражданской авиации Ирана о причинах крушения самолета является «циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы». Согласно отчету, причиной крушения украинского Boeing, выполнявшего рейс Тегеран-Киев и сбитого в январе прошлого года, было то, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли самолет за вражескую цель и открыли по нему огонь.
Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 г. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух».