Украина потребовала возобновить расследование крушения самолета в Иране

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет Организации гражданской авиации Ирана о причинах крушения самолета является «циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы». Согласно отчету, причиной крушения украинского Boeing, выполнявшего рейс Тегеран-Киев и сбитого в январе прошлого года, было то, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли самолет за вражескую цель и открыли по нему огонь.