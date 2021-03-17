МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о сбитом Boeing

«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы сил и времени не потребовалось», – сказал Кулеба.