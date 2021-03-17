МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о сбитом Boeing
Отчет Организации гражданской авиации Ирана о причинах крушения украинского Boeing под Тегераном является «циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы сил и времени не потребовалось», – сказал Кулеба.
Согласно отчету, причиной крушения украинского Boeing, выполнявшего рейс Тегеран-Киев и сбитого в январе прошлого года, было то, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли самолет за вражескую цель и открыли по нему огонь.
Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 г. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух».