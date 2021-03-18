Суд разрешил продолжить создание комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный»

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». В ноябре Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб. Тогда же в офисе ПСО «Казань» прошли обыски.