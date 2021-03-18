Суд разрешил продолжить создание комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный»
Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске разрешил продолжить стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара», входящую в состав второй очереди космодрома «Восточный», ранее приостановленную на 90 суток из-за жалоб на невыполнение требований подрядчиком, сообщает «РИА Новости».
Суд удовлетворил апелляцию подрядчика ПСО «Казань» и «Роскосмоса» и приостановил ранее вынесенное Арбитражным судом Амурской области решение. Суд объяснил, что предыдущая инстанция не учла, что по контракту ПСО «Казань», подрядчик строительства, участвует в строительстве 277 зданий и сооружений, а замечания у Минобороны есть только к 33 объектам.
Ранее Арбитражный суд Амурской области приостановил на 90 дней строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» из-за выявленных нарушений. В материалах суда указывалось, что в ходе проведения проверки ответчика в период с 09.11.2020 по 03.12.2020 «выявлены многочисленные факты продолжения строительно-монтажных работ на объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений».
Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». В ноябре Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб. Тогда же в офисе ПСО «Казань» прошли обыски.