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Суд разрешил продолжить создание комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный»

Ведомости

Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске разрешил продолжить стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара», входящую в состав второй очереди космодрома «Восточный», ранее приостановленную на 90 суток из-за жалоб на невыполнение требований подрядчиком, сообщает «РИА Новости».

Суд удовлетворил апелляцию подрядчика ПСО «Казань» и «Роскосмоса» и приостановил ранее вынесенное Арбитражным судом Амурской области решение. Суд объяснил, что предыдущая инстанция не учла, что по контракту ПСО «Казань», подрядчик строительства, участвует в строительстве 277 зданий и сооружений, а замечания у Минобороны есть только к 33 объектам.

Ранее Арбитражный суд Амурской области приостановил на 90 дней строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» из-за выявленных нарушений. В материалах суда указывалось, что в ходе проведения проверки ответчика в период с 09.11.2020 по 03.12.2020 «выявлены многочисленные факты продолжения строительно-монтажных работ на объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений».

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». В ноябре Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб. Тогда же в офисе ПСО «Казань» прошли обыски.

Ранее по теме: Суд остановил строительство комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных