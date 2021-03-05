Суд остановил строительство комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области приостановил стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара», входящую в состав второй очереди космодрома «Восточный», на 90 суток.
«Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» к административной ответственности ...в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», Площадка 1А ...на срок до 90 суток», — говорится в решении суда.
Постановление вынесено за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России (нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию).
Истцом выступает 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Ответчик, ПСО «Казань», может обжаловать решение суда в течение 10 дней в шестом арбитражном суде в Хабаровске. Третьим лицом выступает «Дирекция космодрома "Восточный". В материалах суда указывается, что в ходе проведения проверки ответчика в период с 09.11.2020 по 03.12.2020 "выявлены многочисленные факты продолжения строительно-монтажных работ на объекте до составления актов об устранении выявленных нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений".
В «Роскосмосе» и ПСО «Казань» постановление суда пока не комментировали.
Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». В ноябре Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб. Тогда же в офисе ПСО «Казань» прошли первые обыски.