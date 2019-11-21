СКР возбудил первые уголовные дела по второй очереди космодрома «Восточный»

Как следует из оперативных материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», уголовное дело было возбуждено следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме «Восточный») Следственного управления СКР по Амурской области 15 ноября. Он установил, что в период с 28 ноября 2018 г. по 28 мая 2019 г. неизвестные лица из числа управленцев ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП, исполнитель работ по строительству стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара»), действуя из корыстных побуждений, предоставили в УФК по Татарстану заведомо ложные сведения относительно необходимости оплаты по договору аренды техники с экипажем между ООО «ПСП» и ООО «Дорстрой» от 5 октября 2018 г., который в действительности не исполнялся. Кроме того, эти же лица представили УФК копии подложных финансово-оправдательных документов, оформленных от имени компании «Дорстрой», о стоимости и количестве затрат по аренде техники в рамках этого договора. На этом основании УФК осуществил перевод с лицевого счета ПСП на расчетный счет «Дорстроя» в размере 106,7 млн руб. После этого, по версии следствия, в период с 28 мая по 14 июня 2019 г. те же неустановленные лица из числа руководства ПСП представили УФК подложный акт о приемке выполненных работ от 1 июня, снабдив его справкой о стоимости работ и затрат, подписанной руководителями ПСП и производственно-строительного общества «Казань» (единственный исполнитель работ по стартовому столу для «Ангары»). В итоге на расчетный счет ПСП было перечислено 135,9 млн руб.