СКР возбудил первые уголовные дела по второй очереди космодрома «Восточный»
О возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), связанного с хищением более 240 млн руб. при строительстве космодрома «Восточный», сообщил «Коммерсантъ» и подтвердила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Согласно сообщению СКР, руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем госконтракта по строительству объекта на космодроме «Восточный», в управление федерального казначейства (УФК) по Татарстану предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам, добавили в СКР.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, касаясь строительства «Восточного», что «уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят – но порядка там так и не удалось навести как следует».
Как следует из оперативных материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», уголовное дело было возбуждено следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме «Восточный») Следственного управления СКР по Амурской области 15 ноября. Он установил, что в период с 28 ноября 2018 г. по 28 мая 2019 г. неизвестные лица из числа управленцев ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП, исполнитель работ по строительству стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара»), действуя из корыстных побуждений, предоставили в УФК по Татарстану заведомо ложные сведения относительно необходимости оплаты по договору аренды техники с экипажем между ООО «ПСП» и ООО «Дорстрой» от 5 октября 2018 г., который в действительности не исполнялся. Кроме того, эти же лица представили УФК копии подложных финансово-оправдательных документов, оформленных от имени компании «Дорстрой», о стоимости и количестве затрат по аренде техники в рамках этого договора. На этом основании УФК осуществил перевод с лицевого счета ПСП на расчетный счет «Дорстроя» в размере 106,7 млн руб. После этого, по версии следствия, в период с 28 мая по 14 июня 2019 г. те же неустановленные лица из числа руководства ПСП представили УФК подложный акт о приемке выполненных работ от 1 июня, снабдив его справкой о стоимости работ и затрат, подписанной руководителями ПСП и производственно-строительного общества «Казань» (единственный исполнитель работ по стартовому столу для «Ангары»). В итоге на расчетный счет ПСП было перечислено 135,9 млн руб.
По версии следствия, перебазировка техники, количество и стоимость которой описывалась в документах, переданных ПСП в казначейство, в действительности не производилась. Параллельно СКР установил, что с 31 октября 2018 г. по 31 мая 2019 г. должностные лица из числа руководителей того же «ПСП» подали «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС» (основной вид деятельности которой аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования). При этом, по данным «Коммерсанта», договоры аренды на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы на поверку вновь оказались подложными. Тем не менее УФК Татарстана перечислило через ООО ПСП по ним на расчетный счет ООО «Трио-ВИС» 13,8 млн руб. Эти махинации в совокупности и послужили основанием для возбуждения первых двух уголовных дел (объединенных в одно производство), связанных с хищением свыше 250 млн руб. при работах на объекте второй очереди космодрома «Восточный».
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, в ближайшее время сотрудники СКР проведут ряд обысков, в ходе которых планируется изъять значительный объем документации, позволяющей установить лица, причастные к преступлению. По его словам, в рамках двух уголовных дел следствие интересуют универсальные передаточные документы, путевые листы «Дорстроя» и «Трио-ВИС», сведения о водителях большегрузных машин, электронные носители с информацией о кадровом и бухгалтерском учете ПСП, «Дорстроя» и «Трио-ВИС».
18 ноября следователь по делу подписал постановление о проведении обыска в здании и помещениях, расположенных на территории базы ПСО «Казань» в ЗАТО «Циолковский» Амурской области. В «Казани» факт проведения обысков ТАСС официально подтвердили, но при этом настаивают, что проверка правоохранительных органов касается расследования уголовных дел о хищениях на «Восточном» при строительстве именно первой очереди. По данным Генпрокуратуры, в 2014–2018 гг было выявлено 17 000 различных нарушений при его возведении. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено было 3,5 млрд руб, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам другого источника «Ведомостей», знакомого с ходом стройки космодрома, сейчас на объекте находится 141 единица техники, что достаточно для выполнения работ на данном этапе. На темпах стройки уголовные дела и последующие обыски отразиться не должны, утверждает он: например, на стройку привезли шатер-укрытие 40 на 90 м, под которым зимой будут выполняться работы по стартовому столу. Его монтаж должен быть завершен к 15 декабря.