Британский регулятор опроверг образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

В ходе экспертизы были изучены случаи тромбообразования у вакцинированных людей и их медицинские данные. Специалисты констатировали, что в Великобритании редкие и специфические тромбы в венах головного мозга были найдены менее чем у одного пациента на миллион получивших препарат. В связи с этим есть основания полагать, что подобное произошло из-за естественных причин, связь с AstraZeneca в данном случае не установлена, резюмировали в MHRA.