Британский регулятор опроверг образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca
Экспертиза не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов, говорится в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.
«Наш тщательный обзор наряду с критической оценкой ведущих независимых ученых показывает, что нет никаких доказательств того, что тромбы в венах возникают чаще (у вакцинированных препаратом AstraZeneca. — прим. ред.), чем можно было бы ожидать при отсутствии вакцинации или при применении любой другой вакцины», — заявила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.
В ходе экспертизы были изучены случаи тромбообразования у вакцинированных людей и их медицинские данные. Специалисты констатировали, что в Великобритании редкие и специфические тромбы в венах головного мозга были найдены менее чем у одного пациента на миллион получивших препарат. В связи с этим есть основания полагать, что подобное произошло из-за естественных причин, связь с AstraZeneca в данном случае не установлена, резюмировали в MHRA.
Регулятор рекомендовал людям и дальше прививаться от коронавируса данной вакциной. Он аргументировал это тем, что в данном случае преимущества препарата значительно перевешивают риски.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.