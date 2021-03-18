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Британский регулятор опроверг образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

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Экспертиза не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов, говорится в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.

«Наш тщательный обзор наряду с критической оценкой ведущих независимых ученых показывает, что нет никаких доказательств того, что тромбы в венах возникают чаще (у вакцинированных препаратом AstraZeneca. — прим. ред.), чем можно было бы ожидать при отсутствии вакцинации или при применении любой другой вакцины», — заявила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

В ходе экспертизы были изучены случаи тромбообразования у вакцинированных людей и их медицинские данные. Специалисты констатировали, что в Великобритании редкие и специфические тромбы в венах головного мозга были найдены менее чем у одного пациента на миллион получивших препарат. В связи с этим есть основания полагать, что подобное произошло из-за естественных причин, связь с AstraZeneca в данном случае не установлена, резюмировали в MHRA.

Регулятор рекомендовал людям и дальше прививаться от коронавируса данной вакциной. Он аргументировал это тем, что в данном случае преимущества препарата значительно перевешивают риски.

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.

Ранее по теме: В Норвегии ученые рассказали об образовании тромбов после вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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