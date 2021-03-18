В Норвегии ученые рассказали об образовании тромбов после вакцины AstraZeneca

«Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами», — сказал профессор Пол Андре Хольме, которого цитирует издание.