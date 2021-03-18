В Норвегии ученые рассказали об образовании тромбов после вакцины AstraZeneca
Группа ученых в Норвегии подтвердила теорию об образовании тромбов после вакцины против коронавируса компании AstraZeneca из-за сильной иммунной реакции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang.
Норвежские ученые основывают свои выводы на исследовании трех медиков в возрасте до 50 лет, которые были госпитализированы в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Один из них умер.
«Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами», — сказал профессор Пол Андре Хольме, которого цитирует издание.
«У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ», — добавил он, при этом выразив уверенность в том, что образование тромбов вызвали антитела.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.