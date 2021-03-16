В ЕМА заявили об отсутствии свидетельств связи вакцины AstraZeneca с тромбами
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не имеет свидетельств связи вакцины от коронавируса компании AstraZeneca с образованием тромбов у вакцинированных этим препаратом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регулятора Эмер Кук.
«На данный момент нет свидетельств того, что вакцина AstraZeneca является причиной образования тромбов. Такие инциденты крайне редки вообще, а число случаев подобных симптомов среди привившихся не превышает число случаев среди населения в целом», — сказала она на брифинге.
В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.
«Пока продолжается расследование, EMA сохраняет убежденность в том, что преимущества от использования препарата перевешивают риски», — отметила Кук.
Ранее о приостановке вакцинации препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии и Испании. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах, Дании и ряде других стран. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии. До этого в Дании сообщили о смерти прошедшей вакцинацию женщины в результате образования тромбов, в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.