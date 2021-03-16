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В ЕМА заявили об отсутствии свидетельств связи вакцины AstraZeneca с тромбами

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не имеет свидетельств связи вакцины от коронавируса компании AstraZeneca с образованием тромбов у вакцинированных этим препаратом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регулятора Эмер Кук.

«На данный момент нет свидетельств того, что вакцина AstraZeneca является причиной образования тромбов. Такие инциденты крайне редки вообще, а число случаев подобных симптомов среди привившихся не превышает число случаев среди населения в целом», — сказала она на брифинге.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. Сама AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины.

«Пока продолжается расследование, EMA сохраняет убежденность в том, что преимущества от использования препарата перевешивают риски», — отметила Кук.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии и Испании. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах, Дании и ряде других стран. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии. До этого в Дании сообщили о смерти прошедшей вакцинацию женщины в результате образования тромбов, в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.

Ранее по теме: Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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