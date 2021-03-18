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В России открылся предзаказ на вакцину от коронавируса для животных

Ведомости

В России разработали вакцину от коронавируса для животных, в данный момент покупателям препарата доступен предзаказ, сообщает издание «Ветеринария и жизнь».

«Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат», — сообщает издание.

Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору Федеральным центром охраны здоровья животных. Препарат будет представлен на площадке X Международного ветеринарного конгресса, который состоится в период с 20 по 23 апреля 2021 года.

Ранее в Россельхознадзоре рассказывали, что вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет, сообщала советник руководителя ведомства Юлия Мелано. По ее словам, в России коронавирус был выявлен у двух кошек. Эти животные более восприимчивы к вирусу в отличие от собак.

Ранее по теме: Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом от собак и кошек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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