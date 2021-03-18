В России открылся предзаказ на вакцину от коронавируса для животных

Ранее в Россельхознадзоре рассказывали, что вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет, сообщала советник руководителя ведомства Юлия Мелано. По ее словам, в России коронавирус был выявлен у двух кошек. Эти животные более восприимчивы к вирусу в отличие от собак.